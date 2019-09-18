Мэрилин Мэнсон появится в третьем сезоне «Американских богов»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Актёрский состав многострадальных «Американских богов» на днях пополнился Мэрилином Мэнсоном («Сыны анархии», «Салем») — рок-музыкант и актёр записался в третий сезон тёмного фэнтези, съёмки которого планируют начать в конце сентября.

Нынче за экранизацию одноимённого романа Нила Геймана отвечает шоураннер Чарльз Игли («Щит», «Хемлок Гроув»). Третий сезон продолжит рассказывать о длительных сборах новых и старых богов на решающую битву за веру человечества.

Мэнсон сыграет Йохана Венгрена, солиста скандинавской дэт-метал группы Blood Death. Венгрен и его группа будут выступать в качестве источника силы для мистера Среды в его войне против новых богов.

В сериале снимаются Рики Уиттл, Иэн Макшейн, Джонатан Такер, Эмили Браунинг, Петер Стормаре, Криспин Гловер, Орландо Джонс и другие. За производство по-прежнему отвечают FremantleMedia North America.