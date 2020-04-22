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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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HBO оформил «Миру Дикого Запада» четвёртый сезон

Кабельный канал HBO официально продлил на четвёртый сезон «Мир Дикого Запада». Многосерийный технотриллер Джонатана Нолана и Лизы Джой, по сообщениям инсайдеров The Hollywood Reporter, собираются продержать в эфире как минимум шесть сезонов.

Нолан и Джой вернутся к своим обязанностям во главе творческой команды четвёртого сезона. Когда стоит ждать премьеры новой телеглавы, пока неизвестно.

Восьмисерийный третий сезон фантастического триллера по мотивам одноимённого фильма Майкла Крайтона повествует о происходящем спустя три месяца после случившегося в финале второго сезона. Сбежавшая из высокотехнологичного аттракциона Долорес обосновалась в футуристическом Лос-Анджелесе, где готовится к революции в мире людей. Остальные персонажи — люди и андроиды — решают для себя, чью сторону примут в неизбежной войне.

В основной актёрский состав третьего сезона входят Тэнди Ньютон, Эван Рэйчел Вуд, Тесса Томпсон, Аарон Пол, Джеффри Райт, Эд Харрис и Венсан Кассель.

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