HBO оформил «Миру Дикого Запада» четвёртый сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO официально продлил на четвёртый сезон «Мир Дикого Запада». Многосерийный технотриллер Джонатана Нолана и Лизы Джой, по сообщениям инсайдеров The Hollywood Reporter, собираются продержать в эфире как минимум шесть сезонов.

Нолан и Джой вернутся к своим обязанностям во главе творческой команды четвёртого сезона. Когда стоит ждать премьеры новой телеглавы, пока неизвестно.

Восьмисерийный третий сезон фантастического триллера по мотивам одноимённого фильма Майкла Крайтона повествует о происходящем спустя три месяца после случившегося в финале второго сезона. Сбежавшая из высокотехнологичного аттракциона Долорес обосновалась в футуристическом Лос-Анджелесе, где готовится к революции в мире людей. Остальные персонажи — люди и андроиды — решают для себя, чью сторону примут в неизбежной войне.

В основной актёрский состав третьего сезона входят Тэнди Ньютон, Эван Рэйчел Вуд, Тесса Томпсон, Аарон Пол, Джеффри Райт, Эд Харрис и Венсан Кассель.