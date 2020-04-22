Netflix отчитался: популярные фильмы и сериалы, 16 млн новых подписчиков и контент на год вперёд

Накануне Netflix опубликовал свой квартальный отчёт, и, как и ожидалось, дела у стриминг-гиганта обстоят более чем хорошо. Запертые в собственных домах люди были вынуждены придумывать себе развлечения, и количество новых подписчиков сервиса за три месяца этого года составило феноменальные 15,8 млн человек — на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и вдвое больше прогноза.

Наибольший прирост пришёлся на Европу с Ближним Востоком — 7 млн подписчиков, следом расположились Азия (3,6 млн), Латинская Америка (2,9 млн), и лишь 2,3 млн человек подписалось на сервис в США и Канаде. А суммарное число пользователей Netflix теперь составляет 182 млн человек. Впрочем, руководство отдаёт себе отчёт в том, что по окончании тотальной самоизоляции их отток неизбежен.

Доходы компании за первый квартал составили $ 5,77 млрд (против $ 4,52 млрд годом ранее) при чистой прибыли $ 709 млн. Причём финансовый результат мог бы быть ещё более впечатляющим, если бы не стремительный рост доллара, снизивший прибыль от зарубежных территорий.

Недостатка нового контента также не предвидится — «запасов» сервиса хватит на весь этот год и львиную долю года следующего. Здесь на руку сервису сыграла стратегия релиза сериалов сразу целыми сезонами, благодаря чему все запланированные на ближайшие месяцы многосерийные проекты давно готовы и ждут своего часа.

Также Netflix выборочно обнародовал показатели просмотров самых популярных сериалов и фильмов. Так, нашумевшую многосерийную документалку «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» посмотрело 64 млн человек, чуть больше у испанского сериала «Бумажный дом» (65 млн), и намного меньше у третьего сезона «Озарка» (29 млн) и реалити-шоу «Любовь слепа» (30 млн). Единственным фильмом в списке оказалась экшен-комедия «Правосудие Спенсера» с Марком Уолбергом и впечатляющими 85 млн просмотров.