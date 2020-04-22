Анонсирована игра по сериалу «Острые козырьки» — Peaky Blinders: Mastermind

Разработчик FuturLab и издатель Curve Digital анонсировали игру Peaky Blinders: Mastermind — приключенческую головоломку с видом сверху по мотивам популярного британского сериала «Острые козырьки» с Киллианом Мёрфи в главной роли. Основанное на реальных событиях шоу повествует о деятельности преступного клана Шелби в Бирмингене 1920-х годов. Предводителем клана является ветеран Первой мировой войны Томас Шелби, а своё название «Острые козырьки» банда получила в честь вшитых в козырьки кепок бритв, за счёт которых гангстеры выходили победителями из уличных потасовок.

Игра станет сюжетным приквелом к телесериалу. Пользователям предлагают взять под свой контроль персонажей сериала — Томми, Артура, Поли, Джона, Эйду и Финна, — чтобы разобраться с заговором против семьи и привести клан к успеху, а именно — на вершину преступного мира Бирмингема. Геймплей строится на точности, незаметности, комбинации сильных и слабых сторон персонажей и тщательном планировании операций, которые, в лучших традициях жанра, становятся сложнее от уровня к уровню. Главная фишка — возможность выполнять действия одним персонажем, отматывать время назад, брать под контроль другого и отдавать приказы уже ему, пока ИИ терпеливо повторяет заданные прошлому бандиту действия.

Релиз Peaky Blinders: Mastermind запланирован на лето 2020 года для платформ PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. А пока можно посмотреть два ролика. трейлер и геймплейную демо.Трейлер:

Показ геймплея: