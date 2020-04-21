More.tv и Wink покажут российский сериал про эпидемию «Закрытый сезон»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Отечественные видеосервисы more.tv и Wink («Ростелеком») в конце апреля презентуют новый отечественный сериал под названием «Закрытый сезон». Многосерийная драма сценариста Алёны Званцовой («Оттепель») и режиссёра Дарьи Полторацкой, посвящённая неожиданно обретшей актуальность истории, обзавелась первыми промо-материалами в виде кадров и постера.

События сериала разворачиваются в небольшом южном городке, где разразилась внезапная и загадочная эпидемия, от которой начинают умирать люди, ещё вчера казавшиеся совершенно здоровыми. Главных героев драмы сыграли Дарья Урсуляк, Кирилл Гребенщиков и Нелли Уварова.

Двухсерийная премьера состоится 28 апреля.

Постер: