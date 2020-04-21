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More.tv и Wink покажут российский сериал про эпидемию «Закрытый сезон»

Отечественные видеосервисы more.tv и Wink («Ростелеком») в конце апреля презентуют новый отечественный сериал под названием «Закрытый сезон». Многосерийная драма сценариста Алёны Званцовой («Оттепель») и режиссёра Дарьи Полторацкой, посвящённая неожиданно обретшей актуальность истории, обзавелась первыми промо-материалами в виде кадров и постера.

События сериала разворачиваются в небольшом южном городке, где разразилась внезапная и загадочная эпидемия, от которой начинают умирать люди, ещё вчера казавшиеся совершенно здоровыми. Главных героев драмы сыграли Дарья Урсуляк, Кирилл Гребенщиков и Нелли Уварова.

Двухсерийная премьера состоится 28 апреля.

Кадры из сериала «Закрытый сезон» Кадры из сериала «Закрытый сезон» Кадры из сериала «Закрытый сезон» Кадры из сериала «Закрытый сезон» Кадры из сериала «Закрытый сезон» Кадры из сериала «Закрытый сезон»

Постер:

Постеры сериала «Закрытый сезон»
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More.tv и Wink покажут российский сериал про эпидемию «Закрытый сезон»

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