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Демоническая Натали Дормер обещает войну в свежем трейлере «Ужасов по дешёвке: Города ангелов»

До премьеры 26 апреля кабельный канал Showtime ещё успевает порадовать зрителей свежим трейлером сериала «Ужасы по дешёвке: Город ангелов». Мистический триллер обещает кровавое, изобилующее тяжёлыми последствиями противостояние, которое затронет не только мир людей, но и ту реальность, в которой обитают таинственные и могущественные сущности вроде ангела Санта Муэрте (Лоренца Иццо) и демона Магды (Натали Дормер).

Тьяго Вега (Дэниэл Дзоватто) — первый мексиканский детектив в полиции Лос-Анджелеса 30-х годов — невольно вовлекается в битву за судьбы человечества, взявшись за расследование ритуального убийства девушки в праздник Дня мёртвых.

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Видео Ужасы по дешёвке: Город ангелов
 17 апреляНатали Дормер рассказывает о своей многоликой героине в ролике о сериале «Ужасы по дешёвке: Город ангелов» 15 апреляТизер «Ужасов по дешёвке: Города ангелов» обещает битву между Натали Дормер и Лоренцей Иццо 9 апреляСвежий трейлер пятого сезона «Миллиардов» обещает большую войну 12 мартаДжон Бернтал сыграет главную роль в «Американском жиголо» от Showtime
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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