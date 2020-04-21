Демоническая Натали Дормер обещает войну в свежем трейлере «Ужасов по дешёвке: Города ангелов»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

До премьеры 26 апреля кабельный канал Showtime ещё успевает порадовать зрителей свежим трейлером сериала «Ужасы по дешёвке: Город ангелов». Мистический триллер обещает кровавое, изобилующее тяжёлыми последствиями противостояние, которое затронет не только мир людей, но и ту реальность, в которой обитают таинственные и могущественные сущности вроде ангела Санта Муэрте (Лоренца Иццо) и демона Магды (Натали Дормер).

Тьяго Вега (Дэниэл Дзоватто) — первый мексиканский детектив в полиции Лос-Анджелеса 30-х годов — невольно вовлекается в битву за судьбы человечества, взявшись за расследование ритуального убийства девушки в праздник Дня мёртвых.