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СЕРИАЛЫ
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Первоисточник: www.eurogamer.net Прямая ссылка на новость:
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Сериал «Острые козырьки» получит игровую VR-адаптацию

Британский сериал «Острые козырьки» не только стал успешным на телевидении, но и получил шанс стать таковым на просторах видеоигр. Компания Maze Theory, состоящая из бывших работников Activision и Sony, обещает погрузить VR-геймеров в бережно перенесённый кинематографический мир сериала.

Игроки смогут взаимодействовать с полюбившимися персонажами и влиять на их решения. Впервые персонажи будут отвечать на движения, язык тела, речь, жесты и звуки, исходящие от игрока.

Пока неясно, удастся ли разработчикам воплотить все свои планы в реальность, но они обещают использовать для этого новейшие и революционные технологии ИИ.

Peaky Blinders VR (или как там игру назовут в итоге) выйдет на всех VR-платформах весной 2020 года.

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Темы
 
Острые козырьки Peaky Blinders VR (PC, PlayStation 4)
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