«Тьма» — тизер второго сезона мистического триллера

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

«Всё взаимосвязано», — сообщает видеоролик. Вызывайте Дирка Джентли. Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер второго сезона «Тьмы», дополнив его датой выхода. Продолжение первого художественного сериала на немецком языке, доказавшего свою популярность на родине и за рубежом, выйдет 21 июня.

Мистический триллер рассказывает о четырёх семьях из захолустного немецкого городка, расположенного по соседству с атомной станцией. Размеренная и не особенно насыщенная событиями жизнь главных героев в мгновение ока рушится после таинственного исчезновения местного мальчика. Его пропажа обнажает доселе тщательно скрывавшиеся тёмные секреты.

Шоураннерами проекта выступают его режиссёр Баран бо Одар и сценарист Янтйе Фризе — коллеги по фильму «Кто я?».