Netflix оставил «Диету из Санта-Клариты» без четвёртого сезона

Потоковый сервис Netflix закрыл зомби-комедию «Диета из Санта-Клариты» после третьего сезона, который вышел на цифровой платформе 29 марта и заслужил на популярном агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes абсолютное одобрение критиков (100% свежести). Возмущённые зрители уже запустили в интернете онлайн-кампанию #SaveSantaClaritaDiet.

Оглашать причину закрытия стриминговый сервис не пожелал. Возможно, решение было принято в согласии с политикой, по которой Netflix работает с проектами. Об этом Deadline рассказывал в одной из своих мартовских статей. Одним из ключевых моментов уникальной схемы является значительный рост финансирования оригинальных сериалов после третьего сезона, что должно окупаться значительным притоком новых подписчиков. Видимо, с последним у «Диеты» не сложилось.

Как бы то ни было, стороны разошлись полюбовно, обменявшись благодарностями и похвалами. Без шуток тоже не обошлось.

Мне нравилось работать в этом сериале. Собираюсь возвращаться на площадку и дальше отыгрывать сцены. А они пусть сами решают, снимать их или нет. Тимоти Олифант, безработный юморист

Комедия Виктора Фреско («Меня зовут Эрл») повествует о том, как идиллическую жизнь супругов Джоэла (Олифант) и Шейлы Хэммондов (Дрю Бэрримор) нарушает трагическое и невероятное событие. Шейла умирает и воскресает, однако для поддержания жизнедеятельности ей необходимо питаться человечинкой.