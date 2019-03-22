Формула успеха: Netflix делает ставку на укороченные сезоны и перспективных новичков

Потоковый сервис Netflix, не так давно взявшийся производить оригинальный контент, успел породить новую реальность, где эфирные и кабельные каналы столкнулись с сильнейшим конкурентом, успешно плодящим проекты на родине и за рубежом. Стремительное развитие диктуется особым подходом к вопросу, в котором постарался разобраться портал Deadline.

Суть политики Netflix сводится к тому, чтобы не разбрасываться правами на дистрибуцию закрытых сериалов и при этом активно работать над новыми, обеспечивая их финансами и временем на раскрутку. Доказавшие в относительно короткий срок свою жизнеспособность получают солидную денежную надбавку и продление, провалившиеся попадают под нож без особой надежды на возрождение где-либо ещё, оставляя отснятое в видеотеке сервиса. Тому есть несколько примеров.

Закрытую на третьем сезоне комедию «Живём сегодняшним днём» был не прочь забрать CBS All Access, а приснопамятная четвёрка марвеловских сольников теоретически могла уйти на Disney+, но в обоих случаях переезд временно невозможен из-за условий контрактов, по которым Netflix обладает эксклюзивными правами на показ и запрещает сериалам появляться на других платформах или каналах.

Стандартное для Netflix условие, по которому проектам от сторонних студий в течение определённого периода времени (два-три года) нельзя выходить где-либо, отбивает у конкурентов желание дожидаться истечения срока для заказа продления. В пример приводится закрытый после двух сезонов «Американский вандал» от CBS TV Studios. В теории мокьюментари мог перехватить CBS All Access, но из-за контракта ждать придётся от пяти до семи лет, а то и дольше. Судя по всему, длительность моратория определяется индивидуально.

В случае с «Защитниками» Marvel, по-видимому, сработал целый набор факторов. Сериалы обзавелись солидной фанбазой и в большинстве своём полюбились критикам, однако интерес к ним стал спадать из-за обилия новых проектов, эффект новизны исчез, а дороговизна производства никуда не делась, вдобавок имелись творческие разногласия. Итог: закрыты все четыре сериала. Оказывается, чтобы дотянуть до длительности флагманов вроде «Карточного домика» и «Оранжевого — хита сезона», нужно больше, чем относительно стабильный зрительский интерес. Важно привлекать новую аудиторию, номинации на различные теленаграды тоже не помешают, как и отличный «сарафан». Всё совокупно добавляет сервису новых подписчиков, что и является конечной целью онлайн-платформы. На всё про всё обычно даётся три года.

Финансовая модель онлайн-гиганта такова, что он значительно повышает финансирование от сезона к сезону, особенно это касается проектов, находящихся в полном владении Netflix. Поговаривают, после третьего сезона выплаты взлетают с сотен тысяч до миллионов долларов. Не говоря уже о творческой свободе — стриминговый гигант охотно даёт новым талантам возможность и время, чтобы раскрыться. Но повышение зарплат неизменно влечёт за собой ужесточение критериев продления. Создатели проектов обязаны доказать, что в состоянии оправдать возложенные на них надежды. Инвестиции с расчётом на приток свежей аудитории должны окупаться, и если этого не происходит, сериал ждёт закрытие, как бы его ни хвалили критики. Бизнес есть бизнес.

Яркий пример — блокбастер малых экранов «Очень странные дела», над продлением которого не задумываются по одной простой причине. Новый сезон — настоящее событие, он бьёт рекорды просмотров, привлекая толпы новых подписчиков. А учитывая, что это целиком и полностью проект Netflix, немалый доход приносят рекламная продукция и пробочные проекты: тематический парк аттракционов, книги и комиксы по вселенной сериала и тому подобное.

К слову, тема длительности тоже актуальна. Netflix в какой-то момент отказался от 13-серийной модели в пользу десяти и менее эпизодов, просто потому что такой формат оптимален для binge-просмотра и дополнительные серии равны неоправданным расходам.

В целом стратегия Netflix по расширению базы подписчиков направлена на непрерывные производство и показ массы новых сериалов. По наблюдениям аналитиков индустрии, обычно поклонники не убиваются по закрытому сериалу настолько, чтобы отказываться от подписки. А это значительно повышает шансы на то, что их внимание уже скоро привлечёт какая-нибудь новинка. Конвейер Netflix производит столько свежих сериалов, что часть из них обязательно попадёт в тренды, привлекая внимание старых и новых подписчиков.