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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Сериалу про талантливого мистера Рипли нашли сценариста и режиссёра

В 2015 году компании Television 360 и Endemol Shine Studios впервые сообщили о планах экранизировать серию романов Патриции Хайсмит, посвящённых небезызвестному Томасу Рипли. И наконец-то в этом направлении сделаны конкретные шаги: сценаристом и режиссёром будущего сериала назначен оскаровский лауреат Стивен Зеллиан («Список Шиндлера», «Однажды ночью»).

Главный герой цикла психологических криминальных триллеров — молодой человек, стремящийся расстаться с бедностью, но отнюдь не честным трудом. Несмотря на свои внешние обаяние и дружелюбие, Томас Рипли способен на самые крайние меры ради того, чтобы добиться поставленной цели.

Помимо Зеллиана в команду исполнительных продюсеров входят Гаррет Баш, Филипп Кил, Гаймон Кеседи («Игра престолов»), Бен Форкнер. Endemol Shine Studios отвечает за производство.

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