«Крёстный отец Гарлема» — тизер криминальной драмы с Форестом Уитакером и Винсентом Д'Онофрио

Кабельный канал Epix опубликовал первый тизер десятисерийной криминальной драмы «Крёстный отец Гарлема». Телевизионный приквел фильма «Гангстер» пока не получил точной даты выхода, но известно, что премьера состоится этой осенью.

Основанная на реальных событиях картина Ридли Скотта рассказывает о Фрэнке Лукасе — водителе известного гангстера из Гарлема. Многосерийная предыстория расскажет об Эллсуорте «Бампи» Джонсоне (Форест Уитакер) — криминальном авторитете из 60-х, шофёром которого и был Лукас. События разворачиваются за пять лет до происходящего в фильме, повествуя о жизни гангстера и его войне с итальянской мафией за контроль над родными улицами, куда Джонсон вернулся после десятилетней отсидки.

В основной актёрский состав сериала входят Винсент Д’Онофрио, Джанкарло Эспозито, Пол Сорвино и Ильфенеш Хадера.

Соавторы «Нарков» Крис Бранкато и Пол Экштейн отвечают за сценарий и входят в команду исполнительных продюсеров наравне с Уитакером, Ниной Янг Бонджови, Джеймсом Эйксоном и Маркуанном Смитом. Бранкато выступает шоураннером проекта. Производство на совести ABC Signature Studios.