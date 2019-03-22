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Первоисточник: slate.com Прямая ссылка на новость:
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Netflix отслеживает сексуальную ориентацию подписчиков?

Встревоженный интернет-пользователь, по совместительству гей и общественный активист, заметил очень странную закономерность в сортировке эпизодов нового анимационного сериала для взрослых «Любовь, смерть и роботы». Так, ему и ещё двум его гомосексуальным приятелям Netflix первым делом предлагает посмотреть серию Sonnie's Edge, содержащую однополые отношения (пусть и лесбийские). Тогда как у его друга-натурала первой выводится Beyond the Aquilla Rift с откровенной сценой между мужчиной и женщиной.

Звучит, конечно, слегка надуманно, особенно учитывая тот факт, что гипотетические лесбийские сцены гораздо больше заинтересовали бы гетеросексуальных мужчин. С другой стороны, стриминг-гиганта уже обвиняли в использовании личной информации подписчиков для рекламы контента. Тогда же он подтвердил существование алгоритма, основанного на истории просмотров. Поэтому неудивительно, что версия с сексуальной ориентацией набрала в сети значительную популярность.

Netflix, разумеется, всё отрицает. По словам представителя компании, онлайн-кинотеатр всего-навсего тестировал на этом сериале новые варианты сортировки в зависимости от хронометража эпизода и региона пользователя. Так что никакого вторжения в личную жизнь (охотно верим). Впрочем, сам Лукас Томс (тот самый парень) уже дал заднюю, сославшись на знакомого из Netflix, подтвердившего официальную версию.

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Темы
 
Любовь, смерть и роботы
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