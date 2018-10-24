Netflix обвиняют в расизме

Проницательные темнокожие зрители раскрыли истинную расистскую сущность крупнейшего в мире потокового сервиса, обманом вынуждающего их смотреть его контент. Всему виной новый алгоритм, позволяющий Netflix персонализировать рекламные постеры фильмов и сериалов для всех своих 137 млн подписчиков — с недавнего времени изображения генерируются отдельно для каждого в соответствии с его интересами (по мнению сервиса). Официальный представитель клянётся и божится, что никакая неподобающая личная информация (вроде расы, полы или национальной принадлежности) не запрашивается, и алгоритм учитывает исключительно историю просмотров.

Однако вполне определённая часть зрителей почувствовала себя обманутой и вменяет стриминг-гиганту ложную рекламу своего контента для заманивания расовых меньшинств. Мол, видишь на картинке чёрную пару, справедливо решаешь, что фильм о них, а они оказываются третьеплановыми персонажами с десятью минутами экранного времени на двоих. В качестве примера приводятся постеры фильмов «Подстава» с Люси Лью и Тэем Диггсом и «Как отец» с Блэр Брукс и Леонардом Оузтсом. Не угодил и красующийся на изображении к «Реальной любви» Чиветель Эджиофор — далеко не центральный персонаж фильма.

Netflix, разумеется, все обвинения отвергает, подчёркивая, что учитывается именно круг интересов, а не расовая принадлежность. Так, если вы смотрите много романтических фильмов, то на постере к картине «Умница Уилл Хантинг» будут изображены Минни Драйвер и Мэтт Дэймон, тогда как для любителей комедий там окажется Робин Уильямс.

К слову, одна из подписчиц невольно нашла подтверждение этому. Она, будучи белой, посмотрела «Голышом» с Марлоном Уайансом, после чего на постере к «Форсажу 6» у неё оказался Тайриз Гибсон, а к сериалу «Лучше звоните Солу» — Джанкарло Эспозито.