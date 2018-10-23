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Палома Фэйт будет злодействовать в сериале «Пенниуорт» от Epix

Кабельный канал Epix продолжает набирать актёров в 10-серийный проект «Пенниуорт» о дворецком Брюса Уэйна и верном помощнике Бэтмена.

Альфред Пенниуорт (Джек Бэннон) когда-нибудь им станет, но пока он молод, хорош собой, и никто на свете не заподозрит, что под обаятельной улыбкой скрывается натренированный убийца и ветеран британского спецназа. В поисках своего места под солнцем Альфред открывает в Лондоне частную охранную компанию и начинает работать вместе с миллиардером Томасом Уэйном (Бен Элдридж), отцом Брюса.

Но какой же герой обходится без злодея, а лучше — злодейки? На том DC стоит и стоять будет. Потому британская певица и актриса Палома Фэйт («Воображариум доктора Парнаса») была призвана сыграть роль коварной, язвительной садистки Бет Сайкс.

Что характерно, во вселенной DC есть несколько персонажей с такой фамилией, но все как один — мужики. Какое досадное упущение! Было.

Бруно Хеллер пишет сценарий и выступает исполнительным продюсером проекта наряду с режиссёром первой серии Дэнни Кэнноном — оба пришли из закрытого «Готэма». Съёмки стартовали буквально вчера.

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