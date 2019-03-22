«Йеллоустоун» — анонс даты выхода второго сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Paramount Network выпустил видеоанонс даты возвращения на экраны сериала «Йеллоустоун». Десятисерийный второй сезон остросюжетной семейной саги стартует 19 июня.

Драма возглавила список самых востребованных кабельных новичков прошлого года. Каждый эпизод собирал у экранов свыше 5 млн человек, что помогло «Йеллоустону» занять вторую строчку в топе наиболее популярных кабельных сериалов года.

В центре повествования — семейство Джона Даттона (Кевин Костнер), владеющее огромным ранчо в Монтане на границе с Йеллоустонским национальным парком. Владельцы собственности ведут постоянную борьбу с начальством заповедника, индейской резервацией и жадными застройщиками, покушающимися на границы ранчо.

В сериале снимаются Джил Бирмингем, Уэс Бентли, Келли Райлли, Люк Граймс, Коул Хаузер, Келси Эсбилл Чоу, Брекен Меррилл, Джефферсон Уайт и Джил Бирмингем.

Сценаристом и шоураннером по-прежнему числится Тейлор Шеридан («Ветреная река», «Убийца»). Исполнительными продюсерами наряду с Шериданом и Костнером выступают Дэвид Глассер, Джон и Арт Линсоны («Сыны анархии»). В производстве участвует 101 Studios.