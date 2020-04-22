Третий сезон «Мандалорца» уже в работе

Портал Variety эксклюзивно сообщает, что Lucasfilm уже занимается разработкой третьего сезона «Мандалорца» для потокового сервиса Disney+. Кредит доверия к детищу Джона Фавро настолько велик, что ждать октябрьской премьеры второго сезона не будут.

Источники, близкие к производству сообщают, будто сам Фавро уже некоторое время занят написанием сценария продолжения, а художники под руководством Дага Чианга работают над концепт-артом, эффективно используя массу свободного времени на карантине. В общем, предпроизводственный процесс в разгаре.

Съёмки второго сезона космического вестерна по вселенной «Звёздных войн» завершились в марте, и продолжение находится на стадии постпродакшена. Работать с уже отснятым материалом можно и удалённо, а потому велика вероятность, что дату возвращения «Мандалорца» сдвигать не придётся, и второй сезон стартует, как и запланировано, в октябре.