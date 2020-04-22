Скандальный сериал «Зулейха открывает глаза» устанавливает рекорды отечественного телевидения

Стартовавший на прошлой неделе сериал «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматовой уже успел наделать немало шума, что, впрочем, ему не только не помешало ему, но и сильно помогло. Несмотря на обвинения в русофобии и искажении истории, творение режиссера Егора Анашкина от «России 1» установило сразу несколько рекордов, не без помощи с удвоенной силой прильнувших к экранам телевизоров неразборчивых самоизолировавшихся граждан.

По данным компании Mediascope, первые пять эпизодов возглавили рейтинг праймовых сериалов нынешнего телесезона (что было несложно) — доля совершеннолетней аудитории во время показа драмы составила 21,1% с рейтингом 7,4% или 20,2% и 6,4% соответственно в возрастной категории 4+. Рекорд установил и премьерный эпизод «Зулейхи».

Если верить официальному синопсису, действие основанного на одноимённой книге Гузель Яхиной сериала разворачивается в 1930 году, когда у раскулаченной татарской крестьянки Зулейхи (Хаматова) убивают мужа, а её саму отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. До пункта назначения добираются только 30 доходяг, и теперь им предстоит выжить (или нет) в глухой тайге без пищи и крова.

Компанию Чулпан Хаматовой на этом нелёгком пути составили Юлия Пересильд, Евгений Морозов, Роман Мадянов и Сергей Маковецкий.