 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Новости аниме — лучшее за неделю Новое аниме весны 2020 года Задайте вопрос авторам Pathfinder: Kingmaker Звезда «Люцифера» Том Эллис продлил контракт со студией для съёмок в шестом сезоне Baldur’s Gate III — геймплей, CG-вступление, демонстрация пошаговой боёвки и многие другие детали
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Дуэйн Джонсон вновь займётся рестлингом для HBO

Кабельный канал HBO продолжает своё плодотворное сотрудничество с Дуэйном Джонсоном, чья спортивная драмеди «Игроки» завершилась в прошлом году на пятом сезоне. На этот раз Джонсон совместно с автором и актрисой комедии «Белая ворона» Иссой Рэй спродюсирует проект Tre Cnt (или Tre Count), посвящённый миру рестлинга.

Главный герой — молодой рабочий Кассиус Джонс, который к тому же профессиональный рестлер, получивший в наследство от деда кое-какие деньги. Эти средства парень намерен вложить в создание собственной империи дворового рестлинга в родном Хьюстоне. В амбициозном проекте ему возьмутся помогать родные, друзья и соседи из района Третий Уорд (The Tre).

Создателем и сценаристом сериала значится Мохамед Эль Масри («Лига Октября»). Шоураннером назначен Джуда Миллер.

1 Обсудить
 9 апреляДжуд Лоу безумствует в трейлере триллера «Третий день» 21 апреляОбъявлена дата запуска видеосервиса HBO Max 17 апреляBad Robot Джей Джей Абрамса готовит для HBO Max сериал по «Сиянию» Стивена Кинга 17 апреляДжей Джей Абрамс займётся сериалом о Тёмной Лиге Справедливости 27 мартаПремьера триллера «Отыграть назад» с Николь Кидман и Хью Грантом отложена до осени
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новые сериалы 18–24 сентября
 
Новые сериалы 19—25 сентября
 
HBO напоминает, что есть сериалы и помимо «Игры престолов»

Тоже интересно

 
Кино Танки к бою: «Т-34» гребёт новогоднюю кассу
 
«Бэтвумен» — промо-ролик про настоящую лесбийскую любовь
 
Кино Разработка «Дэдпула 3» пока не остановилась
 
Кино Новый «Спаун» — это «Челюсти» Тодда Макфарлейна
 
Кино Киновселенная DC будет киновселенной с душой и сердцем
 
«Титаны» — второй трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду (аудио)
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Выйдут в апреле

 
23 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
24 ПтЕВА (аудио)
24 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
25 СбТелеовощи (аудио)
26 ВсТелеовощи (видео)
26 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
27 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
28 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
5ЕВА
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
14Телеовощи – 336: Сверхбабка и дрын
 
+35 минут назад – 10: Мягкий ребут
 
 
21Лазер-шоу «Три дебила» – 401: «Платформа» и «Mortal Kombat: Месть Скорпиона»
 
9ЕВА – 368: Шоколадный крокодил
 
11Ноль кадров в секунду – 312: Самый дорогой гаремник
 
12Телеовощи – 335: Убийство по-тупому
 
24Лазер-шоу «Три дебила» – 400: Юбилей, самоизоляция и «Яга»
 
19ЕВА – 367: Реинкарнация восьмого сына гяру и динозавра в качестве главной злодейки
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru