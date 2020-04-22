Дуэйн Джонсон вновь займётся рестлингом для HBO

Кабельный канал HBO продолжает своё плодотворное сотрудничество с Дуэйном Джонсоном, чья спортивная драмеди «Игроки» завершилась в прошлом году на пятом сезоне. На этот раз Джонсон совместно с автором и актрисой комедии «Белая ворона» Иссой Рэй спродюсирует проект Tre Cnt (или Tre Count), посвящённый миру рестлинга.

Главный герой — молодой рабочий Кассиус Джонс, который к тому же профессиональный рестлер, получивший в наследство от деда кое-какие деньги. Эти средства парень намерен вложить в создание собственной империи дворового рестлинга в родном Хьюстоне. В амбициозном проекте ему возьмутся помогать родные, друзья и соседи из района Третий Уорд (The Tre).

Создателем и сценаристом сериала значится Мохамед Эль Масри («Лига Октября»). Шоураннером назначен Джуда Миллер.