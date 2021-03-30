Сериал «Американские боги» с позором закрыт

Новые боги телевидения оказались сильнее старой гвардии, и в одном из сериалов Stars наступил закономерный Рагнарёк. Основанный на книгах Нила Геймана проект «Американские боги» продержался на ТВ три сезона, но ни неторопливое повествование, ни гей-оргии, и уж тем более ни Иэн Макшейн, тащивший сериал на себе, не смогли спаси полутруп от окончательной кончины. В позапрошлое воскресенье, 21 марта, состоялась премьера последнего эпизода, получившего название «Слёзы несущего гнев дерева». На этом у сериала всё и кончилось.

Казалось бы, одним спорным проектом на малых экранах стало меньше, и данному факту стоит порадоваться. Но с другой стороны, сериал не получил своей концовки — в четвёртом сезоне бог Один должен был пойти войной на всех прочих богов. А значит, все зрители, преданные проекту и продолжавшие следить за сюжетом с 2017 года, оказались без платы за свои страдания. И пусть авторы и хотят сделать продолжение в виде мини-сезона или телефильма, но из-за низких рейтингов «Американских богов» шансы на подобный исход минимальны, если не сказать смехотворны.

Однако подобный итог был предсказуем — слишком уж много было у проекта закулисных проблем, начиная с ухода автора сериала, шоураннера Брайана Фуллера, и прочих руководителей, и заканчивая регулярными срывами сроков и переносами задолго до пандемии. Единственный из основателей, кто не пострадал — автор первоисточника Нил Гейман, который благодаря сериалу смог пропиарить свои книги, закончить несколько новых историй про старых персонажей, а также заполучить ещё парочку проектов — «Благие знамения» уже вышли, а «Песочный человек» находится в активной разработке. Так что иногда гибель богов — это даже очень хорошие новости и благие предзнаменования.