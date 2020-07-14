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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:
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Создатель «Ганнибала» раскрыл сексуальную ориентацию маньяка и истинный характер взаимоотношений героев

Если вы всё ещё ненавидите NBC за закрытие «Ганнибала» (а создателй — за его третий сезон), возможно, недавние признания создателя сериала Брайана Фуллера («Звёздный путь: Дискавери», «Американские боги») охладят ваш пыл. Оказывается, он всерьёз рассматривал идею перевода отношений Ганнибала Лектера (Мадс Миккельсе) и Уилла Грэма (Хью Дэнси) в другую плоскость, и, в случае, если сериал когда-то получит продолжение, он ещё обязательно углубится в эту модную нынче тему.

Фуллер убеждён, что герой Миккельсена пансексуален, т.е. испытывает влечение к людям, независимо от их принадлежности к тому или иному гендеру. Персонаж Дэнси же — скучный гетеросексуал, но кому это мешало сексуальность нынче штука плавающая:

С самой нашей первой встречи с Мадсом, он заставил меня пересмотреть взгляд на персонажа: Ганнибал дьявол. Он одновременно из этого и другого мира. А для меня дьявол пансексуален.

Уилл Грэм гетеросексуален, но сексуальность изменчива, и, я думаю, сейчас нам бы стоило сесть, обсудить это и попытаться найти… наиболее подходящий способ выражения их отношений.

Ну, вы поняли, чего только не сделаешь в угоду трендам. Тем более, сериал сейчас идёт (и весьма успешно) на Netflix, и именно от стриминг-гиганта все ждут его спасения. Впрочем, Фуллер заводил разговоры о четвёртом сезоне и раньше, но сейчас он звучит оптимистичнее обычного.

Возвращаясь к теме, по словам шоураннера, жирный намёк на такое развитие событий был в предпоследнем эпизоде третьего сезона, когда Уилл спросил доктора Беделию Дю Морье, влюблён ли в него Ганнибал:

К моменту написания сцены я уже знал о фанатах, жаждущих сексуализации их отношений — и мне это понравилось. Но я также пытался остаться верным автору первоисточника Томасу Харрису, персонажам и определению Ганнибала как дьявола. Я определённо был в этом заинтересован, и, кажется, мы двигались в этом направлении. Теперь же нам просто нужно найти наиболее подходящий путь к этому.

Так или иначе, Фуллер пообещал, что до интима не дойдёт — всё-таки Ганнибал джентльмен и на за что бы не воспользовался Уиллом вопреки его воле, а тот точно не сможет рассуждать здраво в четвёртом сезоне. И на том спасибо.

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Ганнибал
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