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Мультсериал «Звёздные войны: Войны клонов» обзавёлся спин-оффом «Бракованная партия»

В седьмом — заключительном — сезоне анимационной сериала Дэйва Филони «Звёздный войны: Войны колонов» появилась знаменитая команда клонов, прозвавших себя «Бракованной партией» (The Bad Batch). А теперь эти бравые ребята разжились и полноценным многосерийным спин-оффом, который будет выходить на потоковом сервисе Disney+ в следующем году. Название у проекта соответствующее — «Звёздные войны: Бракованная партия».

Проект Lucasfilm расскажет о похождениях отряда клонов-коммандос, ищущих своё место в галактике, стремительно меняющейся после Войны клонов. В команду наёмников входят экспериментальные клоны с разнообразными генетическими отклонениями. Каждый боец обладает уникальным умением, что превращает «Бракованную партию» в невероятно эффективную боевую единицу.

Филони числится исполнительным продюсером сериала. Сценарную команду возглавляет Дженнифер Корбетт («Звёздные войны: Сопротивление»), а за режиссуру отвечает Брэд Рау («Звёздные войны: Повстанцы»).

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Звёздные войны: Бракованная партия
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