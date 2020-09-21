Промо-арт 3 сезона «Американских богов» приглашает в Лейксайд

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Starz опубликовал свежий промо-арт 3 сезона «Американских богов», подтверждающий запланированный поворот сюжета — Тень отправляется в городок Лейксайд. Многосерийная экранизация одноимённого романа Нила Геймана вернётся на малые экраны в ближайшем будущем, но вот когда именно, неизвестно.

В 3 сезоне, за который отвечает шоураннер Чарльз Игли («Хемлок Гроув»), зрители вместе с главным героем Тенью (Рики Уиттл) попадут в заснеженный Лейксайд, штат Висконсин. Идиллия обласканного высшими силами городка скрывает за своим уютным фасадом тёмные секреты, с которыми Тени волей-неволей придётся познакомиться.

В сериале также снимаются Иэн Макшейн, Джонатан Такер, Эмили Браунинг, Петер Стормаре, Криспин Гловер, Мэрилин Мэнсон, Блайт Даннер, Эрик Джонсон, Доминик Джексон, Иван Реон и другие.