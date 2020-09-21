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Детективный триллер «Высокое небо» с Райаном Филиппом и Кэтрин Уинник стартует в ноябре

Телеканал ABC опубликовал тизер многосерийного детективного триллера «Высокое небо», где Кэтрин Уинник («Викинги») и Райан Филипп («Стрелок») займутся делом о пропавших девушках. Премьера сериала состоится 17 ноября.

Экранизация романа Си Джей Бокса The Highway рассказывает о частном сыщике Кэсси Дьюэлле (Филипп), который вместе с бывшей полицейской Дженни Хойт (Уинник) пытается отыскать двух сестёр, похищенных водителем грузовика на пустынной трассе Монтаны. Вскоре главные герои выясняют, что эти девушки — далеко не единственные жертвы маньяка.

В сериале также снимаются Натали Элин Линд, Кейли Банбери, Брайан Джерати, Диди Пфайффер, Джесси Джеймс Кейтель и другие. Создателем и сценаристом сериала выступает Дэвид Э. Келли («Мистер Мерседес», «Большая маленькая ложь»), режиссёром — Пол Макгиган («Шерлок»).

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Темы
 
Видео Высокое небо
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20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в сентябре

22 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
24 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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