«Эмми 2020»: чёрные актёры забрали рекордное число премий, а Зендея стала самой молодой лауреаткой в истории

Зафиксированное в июле рекордное количество темнокожих номинантов на премию «Эмми 2020» сегодня закономерно вылилось в рекордное же число побед — сразу семь темнокожих актёров взяли награды в главных номинациях. Предыдущее лучшее достижение было установлено двумя годами ранее — тогда победителей было шестеро.

Нынче отличились Зендея («Эйфория»), Реджина Кинг, Яхья Абдул-Матин II (оба — «Хранители»), Узо Адуба («Миссис Америка»), а также Эдди Мёрфи, Майя Рудольф и Рон Сепас Джонс, взявшие «Эмми» как лучшие приглашённые актёры. Сверх того Рудольф получила статуэтку за озвучку мультсериала «Большой рот», Лоуренс Фишбёрн и Жасмин Сепас Джонс — за роли в короткометражном сериале («#СвободуРэйшону» от Quibi), а Ру Пол в пятый раз подряд забрал награду за лучшее реалити-шоу.

Но этим исторические достижения не ограничились. Зендея стала самой молодой в истории победительницей в номинации «лучшая женская роль в драматическом сериале» и всего второй чернокожей женщиной, кому это в принципе удавалось (первая — Виола Дэвис в 2015 году). Кинг же повторила рекорд Элфри Вударт и теперь делит с ней звание самой титулованной темнокожей обладательницей «Эмми» — у обеих по четыре премии.

Отрадно видеть, что старания #BlackLivesMatter оказались не напрасны.