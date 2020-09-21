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«Шиттс Крик», «Хранители» и «Наследники» — главные победители«Эмми 2020»

Сегодня состоялась торжественная церемония награждения лауреатов 72-й ежегодной премии «Эмми». Как и подавляющее большинство массовых мероприятий этого года, процесс раздачи вожделенных статуэток проходил в виртуальном формате.

Одним из самых заметных победителей в этом году стала ушедшая на покой со всеми главными наградами в своих категориях комедия «Шиттс Крик». Свою долю статуэток, само собой, отхватили проекты, которые у всех на слуху, — мини-сериал Дэймона Линделофа «Хранители» и семейная драма «Наследники».

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Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале или шоу

Лучший актёр второго плана в мини-сериале или телефильме

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме

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Наследники Шиттс Крик Хранители
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

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22 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
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