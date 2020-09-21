«Шиттс Крик», «Хранители» и «Наследники» — главные победители«Эмми 2020»

Сегодня состоялась торжественная церемония награждения лауреатов 72-й ежегодной премии «Эмми». Как и подавляющее большинство массовых мероприятий этого года, процесс раздачи вожделенных статуэток проходил в виртуальном формате.

Одним из самых заметных победителей в этом году стала ушедшая на покой со всеми главными наградами в своих категориях комедия «Шиттс Крик». Свою долю статуэток, само собой, отхватили проекты, которые у всех на слуху, — мини-сериал Дэймона Линделофа «Хранители» и семейная драма «Наследники».

Лучший драматический сериал

Лучший комедийный сериал

Лучший мини-сериал

Лучший актёр в драматическом сериале

Лучшая актриса в драматическом сериале

Лучший актёр в комедийном сериале

Лучшая актриса в комедийном сериале

Лучший актёр в мини-сериале или телефильме

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме

Лучший актёр второго плана в драматическом сериале

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

Лучший актёр второго плана в комедийном сериале или шоу

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале или шоу

Лучший актёр второго плана в мини-сериале или телефильме

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме