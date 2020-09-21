«Шиттс Крик», «Хранители» и «Наследники» — главные победители«Эмми 2020»

Сегодня состоялась торжественная церемония награждения лауреатов 72-й ежегодной премии «Эмми». Как и подавляющее большинство массовых мероприятий этого года, процесс раздачи вожделенных статуэток проходил в виртуальном формате.
Одним из самых заметных победителей в этом году стала ушедшая на покой со всеми главными наградами в своих категориях комедия «Шиттс Крик». Свою долю статуэток, само собой, отхватили проекты, которые у всех на слуху, — мини-сериал Дэймона Линделофа «Хранители» и семейная драма «Наследники».
Лучший драматический сериал
- «Наследники», HBO
Лучший комедийный сериал
- «Шиттс Крик», Pop
Лучший мини-сериал
- «Хранители», HBO
Лучший актёр в драматическом сериале
- Джереми Стронг, «Наследники»
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Зендая, «Эйфория»
Лучший актёр в комедийном сериале
- Юджин Леви, «Шиттс Крик»
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Кэтрин О’Хара, «Шиттс Крик»
Лучший актёр в мини-сериале или телефильме
- Марк Руффало, «В этом я уверен»
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме
- Реджина Кинг, «Хранители»
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
- Билл Крудап, «Утреннее шоу»
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
- Джулия Гарнер, «Озарк»
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале или шоу
- Дэниел Леви, «Шиттс Крик»
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале или шоу
- Энни Мёрфи, «Шиттс Крик»
Лучший актёр второго плана в мини-сериале или телефильме
- Яхья Абдул-Матин II, «Хранители»
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
- Узо Адуба, «Миссис Америка»