Новые сериалы 21–27 сентября: «Утопия», «Правило Коми» и другие

Среди сериалов недели зрителей ждут две премьеры. На потоковом сервисе Amazon выйдет фантастический триллер «Утопия» — американский вариант одноимённого британского сериала. Меж тем кабельный канал Showtime презентует политический триллер «Правило Коми» с Бренданом Глисоном и Джеффом Дэниэлсом. А на телеканал FOX вернутся сразу три анимационных ветерана — «Закусочная Боба», «Гриффины» и «Симпсоны».
Пятница, 25 сентября
фантастика, триллер
В ролях Саша Лэйн, Джон Кьюсак, Рэйн Уилсон, Эшли Латроп, Десмин Боргес, Фаррах Маккензи
Создатель Джиллиан Флинн
В центре странной, страшной и запутанной истории оказываются фанаты культового комикса «Утопия», с пугающей точностью предсказывающего кое-какие глобальные события. Одержимые идеей отыскать и прочесть тайно написанное, но так и не опубликованное продолжение поклонники графического романа отправляются на поиски рукописи и по пути вляпываются в международный заговор с миллиардами жизней на кону.
Автор и сценарист «Исчезнувшей» Джиллиан Флинн совместно с продюсерами оригинальной британской «Утопии» обещают подарить зрителям новую сумасшедшую историю, пусть и со знакомым сюжетом, но со своими любопытными нюансами.
Воскресенье, 27 сентября
драма, триллер
В ролях Джефф Дэниэлс, Брендан Глисон, Холли Хантер, Майкл Келли, Дженнифер Эль, Джонатан Бэнкс
Создатель Билли Рэй
Экранизация мемуаров бывшего главы ФБР Джеймса Коми поведает о том, как русские посадили в Овальный кабинет Дональда Трампа. Мини-сериал осветит выборы и последовавшие за ними события, в центре которых — противостояние Коми и Трампа, двух влиятельных фигур, чьи взгляды на сложившуюся ситуацию развели их по разные стороны баррикад.
Мини-сериал обещает рассказать всю правду о наверняка скомпрометированных Россией президентских выборах в США и их катастрофических последствиях для страны.
детектив, драма, триллер
В ролях Крис Рок, Джейсон Шварцман, Джек Хьюстон, Бен Уишоу, Джесси Бакли, Джереми Харрис
Создатель Ной Хоули
События 4 сезона развернутся в 50-х годах на севере США, наводнённом мигрантами. В Нью-Йорк и Чикаго массово прибывают итальянцы и афроамериканцы с юга. Между приезжими разгорается настоящая война за сферы влияния. В Канзас-Сити криминальные кланы добиваются перемирия и сообща берут под контроль теневой бизнес в регионе, а скрепляет сделку обмен старшими сыновьями.
мультфильм, комедия
В ролях Х. Джон Бенжамин, Юджин Мирман, Кристен Шаал, Дэн Минтц, Джон Робертс, Ларри Мёрфи
Создатель Лорен Бочар
Анимационный сериал рассказывает о семье, которая работает в гамбургер-ресторане. При этом с ними происходят различные интересные ситуации.
мультфильм, комедия
В ролях Сет Макфарлейн, Алекс Борштейн, Сет Грин, Лэйси Шаберт, Мила Кунис, Майк Генри
Создатель Сет Макфарлейн
В центре сюжета неблагополучная семья Гриффинов, состоящая из родителей, Питера и Лоис, их детей, Криса, Мэг и Стьюи, а также Брайана — антропоморфного пса. Действие ситкома происходит в Куахоге, вымышленном пригороде Провиденса, штат Род-Айленд. Большая часть юмора сериала представлена в форме так называемых врезок, которые зачастую не имеют ничего общего с сюжетом и содержат шутки на различные щепетильные и спорные темы, такие как политика, рабство, инвалидность, феминизм, ожирение и другие.
мультфильм, комедия
В ролях Дэн Кастелланета, Джули Кавнер, Нэнси Картрайт, Ярдли Смит, Гарри Ширер, Хэнк Азария
Создатель Мэтт Гроунинг
Семейство Симпсонов известно на весь мир. Весёлый и неунывающий папа Гомер, мудрая и рассудительная мама Мардж, их дочка отличница Лиза, несносный мальчишка Барт и маленькая Мэгги. Мультфильм — это настоящая пародия на американскую жизнь и шоу-бизнес. Здесь зрители повстречают множество мультяшных прототипов реально существующих персонажей, окунутся в решение насущных проблем, а также познают стандарты жизни семьи в США.