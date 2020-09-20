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Новые сериалы 21–27 сентября: «Утопия», «Правило Коми» и другие

Среди сериалов недели зрителей ждут две премьеры. На потоковом сервисе Amazon выйдет фантастический триллер «Утопия» — американский вариант одноимённого британского сериала. Меж тем кабельный канал Showtime презентует политический триллер «Правило Коми» с Бренданом Глисоном и Джеффом Дэниэлсом. А на телеканал FOX вернутся сразу три анимационных ветерана — «Закусочная Боба», «Гриффины» и «Симпсоны».

Пятница, 25 сентября

 
Премьера+
Amazon
Утопия Utopia

фантастика, триллер

В ролях Саша Лэйн, Джон Кьюсак, Рэйн Уилсон, Эшли Латроп, Десмин Боргес, Фаррах Маккензи

Создатель Джиллиан Флинн

В центре странной, страшной и запутанной истории оказываются фанаты культового комикса «Утопия», с пугающей точностью предсказывающего кое-какие глобальные события. Одержимые идеей отыскать и прочесть тайно написанное, но так и не опубликованное продолжение поклонники графического романа отправляются на поиски рукописи и по пути вляпываются в международный заговор с миллиардами жизней на кону.

Автор и сценарист «Исчезнувшей» Джиллиан Флинн совместно с продюсерами оригинальной британской «Утопии» обещают подарить зрителям новую сумасшедшую историю, пусть и со знакомым сюжетом, но со своими любопытными нюансами.

Видео

Воскресенье, 27 сентября

 
Премьера+
Showtime
Правило Коми The Comey Rule

драма, триллер

В ролях Джефф Дэниэлс, Брендан Глисон, Холли Хантер, Майкл Келли, Дженнифер Эль, Джонатан Бэнкс

Создатель Билли Рэй

Экранизация мемуаров бывшего главы ФБР Джеймса Коми поведает о том, как русские посадили в Овальный кабинет Дональда Трампа. Мини-сериал осветит выборы и последовавшие за ними события, в центре которых — противостояние Коми и Трампа, двух влиятельных фигур, чьи взгляды на сложившуюся ситуацию развели их по разные стороны баррикад.

Мини-сериал обещает рассказать всю правду о наверняка скомпрометированных Россией президентских выборах в США и их катастрофических последствиях для страны.

Видео

 
Сезон4
FX
Фарго Fargo

детектив, драма, триллер

В ролях Крис Рок, Джейсон Шварцман, Джек Хьюстон, Бен Уишоу, Джесси Бакли, Джереми Харрис

Создатель Ной Хоули

События 4 сезона развернутся в 50-х годах на севере США, наводнённом мигрантами. В Нью-Йорк и Чикаго массово прибывают итальянцы и афроамериканцы с юга. Между приезжими разгорается настоящая война за сферы влияния. В Канзас-Сити криминальные кланы добиваются перемирия и сообща берут под контроль теневой бизнес в регионе, а скрепляет сделку обмен старшими сыновьями.

Видео

 
Сезон11
FOX
Закусочная Боба Bob's Burgers

мультфильм, комедия

В ролях Х. Джон Бенжамин, Юджин Мирман, Кристен Шаал, Дэн Минтц, Джон Робертс, Ларри Мёрфи

Создатель Лорен Бочар

Анимационный сериал рассказывает о семье, которая работает в гамбургер-ресторане. При этом с ними происходят различные интересные ситуации.

Видео

 
Сезон19
FOX
Гриффины Family Guy

мультфильм, комедия

В ролях Сет Макфарлейн, Алекс Борштейн, Сет Грин, Лэйси Шаберт, Мила Кунис, Майк Генри

Создатель Сет Макфарлейн

В центре сюжета неблагополучная семья Гриффинов, состоящая из родителей, Питера и Лоис, их детей, Криса, Мэг и Стьюи, а также Брайана — антропоморфного пса. Действие ситкома происходит в Куахоге, вымышленном пригороде Провиденса, штат Род-Айленд. Большая часть юмора сериала представлена в форме так называемых врезок, которые зачастую не имеют ничего общего с сюжетом и содержат шутки на различные щепетильные и спорные темы, такие как политика, рабство, инвалидность, феминизм, ожирение и другие.

 
Сезон32
FOX
Симпсоны The Simpsons

мультфильм, комедия

В ролях Дэн Кастелланета, Джули Кавнер, Нэнси Картрайт, Ярдли Смит, Гарри Ширер, Хэнк Азария

Создатель Мэтт Гроунинг

Семейство Симпсонов известно на весь мир. Весёлый и неунывающий папа Гомер, мудрая и рассудительная мама Мардж, их дочка отличница Лиза, несносный мальчишка Барт и маленькая Мэгги. Мультфильм — это настоящая пародия на американскую жизнь и шоу-бизнес. Здесь зрители повстречают множество мультяшных прототипов реально существующих персонажей, окунутся в решение насущных проблем, а также познают стандарты жизни семьи в США.

Видео

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