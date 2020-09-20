Новые сериалы 21–27 сентября: «Утопия», «Правило Коми» и другие

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В центре странной, страшной и запутанной истории оказываются фанаты культового комикса «Утопия», с пугающей точностью предсказывающего кое-какие глобальные события. Одержимые идеей отыскать и прочесть тайно написанное, но так и не опубликованное продолжение поклонники графического романа отправляются на поиски рукописи и по пути вляпываются в международный заговор с миллиардами жизней на кону.

Автор и сценарист «Исчезнувшей» Джиллиан Флинн совместно с продюсерами оригинальной британской «Утопии» обещают подарить зрителям новую сумасшедшую историю, пусть и со знакомым сюжетом, но со своими любопытными нюансами.