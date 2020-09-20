Неделя сериалов на КГ — главные новости 14–20 сентября

Первый взгляд на Дэвида Теннанта в образе Филеаса Фогга из сериала «Вокруг света за 80 дней». Компанию Теннанту составляют исполнители ролей Паспарту и Эбигейл Фикс.

В новых сериях «Ну, погоди!» Волка озвучит Гарик Харламов. «Союзмультфильм» обнародовал утверждённый дизайн персонажа.

Русские атакуют, а Дональд Трамп под подозрением в свежем трейлере «Правила Коми». Политический триллер стартует на следующей неделе.

Юэль Киннаман из первого сезона «Видоизменённого углерода» опечален закрытием сериала. Правда, для него проект уже давно в прошлом.

Главную роль в сериале Marvel «Женщина-Халк» отхватила Татьяна Маслани. Уж она-то всё знает о перевоплощениях.

Съёмки второго сезона «Видеть» с Джейсоном Момоа возобновятся в октябре. А завершить их надеются весной.