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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Алан Ритчсон сыграет сериального Джека Ричера Неделя аниме на КГ — главные новости 3–9 августа Неделя аниме на «КГ» — главные новости 6–12 июля Кровища, взрывы и весёлый Билли Бутчер в трейлере второго сезона «Пацанов» Студия Trigger сделает для CD Projekt RED аниме-спин-офф Cyberpunk 2077
СЕРИАЛЫ
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 14–20 сентября
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Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
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Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в сентябре

21 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
22 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
24 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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20Лазер-шоу «Три дебила» – 427: «Довод», сиквел «Няни» и эпический фейл «Мулан»
 
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5ЕВА – 390: Новые грани разделки
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