Неделя сериалов на КГ — главные новости 14–20 сентября

Штурмовики, джедаи, Новая Республика — таков путь Дина Джарина и Малыша Йоды в трейлере второго сезона «Мандалорца». Приключения продолжатся в октябре.
Первый взгляд на Дэвида Теннанта в образе Филеаса Фогга из сериала «Вокруг света за 80 дней». Компанию Теннанту составляют исполнители ролей Паспарту и Эбигейл Фикс.
В новых сериях «Ну, погоди!» Волка озвучит Гарик Харламов. «Союзмультфильм» обнародовал утверждённый дизайн персонажа.
Русские атакуют, а Дональд Трамп под подозрением в свежем трейлере «Правила Коми». Политический триллер стартует на следующей неделе.
Юэль Киннаман из первого сезона «Видоизменённого углерода» опечален закрытием сериала. Правда, для него проект уже давно в прошлом.
Главную роль в сериале Marvel «Женщина-Халк» отхватила Татьяна Маслани. Уж она-то всё знает о перевоплощениях.
Съёмки второго сезона «Видеть» с Джейсоном Момоа возобновятся в октябре. А завершить их надеются весной.
Режиссёры «Плохих парней навсегда» снимут сериал о супергероине-мусульманке «Мисс Марвел». Вообще, проекту подобрали расово правильную творческую команду.
Без цензуры: кровь, трупы, эпидемия и сумасшедшая Джессика Хайд в свежем трейлере «Утопии». Премьера уже не следующей неделе.
Анимационная комедия «Харли Квинн» получила третий сезон. И отныне будет выходить на HBO Max.