Русские атакуют, а Дональд Трамп под подозрением в свежем трейлере «Правила Коми»

Кабельный канал Showtime выкатил второй трейлер мини-сериала «Правило Коми» — насквозь правдивой истории о предыдущих президентских выборах в США, когда русские поселили в Белом доме Дональда Трампа. Первый и второй эпизоды политического триллера выйдут в эфир 27 сентября, а третий и четвёртый — 28 сентября.

Экранизация мемуаров бывшего главы ФБР Джеймса Коми (Джефф Дэниелс) поведает о том, как русские посадили в Овальный кабинет Дональда Трампа (Брендан Глисон). Мини-сериал осветит выборы и последовавшие за ними события, в центре которых — противостояние Коми и Трампа, двух влиятельных фигур, чьи взгляды на сложившуюся ситуацию развели их по разные стороны баррикад.

В проекте от режиссёра-сценариста Билли Рэя («Капитан Филлипс») также снялись Холли Хантер, Майкл Келли, Дженнифер Эль, Джонатан Бэнкс, Уна Чаплин, Скут Макнэйри, Эми Саймец, Стивен Паскуале и Кингсли Бен-Адир.