Штурмовики, джедаи, Новая Республика — таков путь Дина Джарина и Малыша Йоды в трейлере второго сезона «Мандалорца»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Disney+ опубликовал трейлер второго сезона «Мандалорца», и оный сулит одинокому стрелку и таинственному приёмышу неожиданную миссию, связанную с джедаями. А ещё в ролике полным-полно интригующих кадров. В общем, фанаты не будут разочарованы.

Второй сезон космического вестерна Джона Фавро и Дэйва Филони о скитальцах по дальним рубежам далёкой-далёкой галактики стартует 30 октября. Помимо Фавро и Филони в режиссёрах продолжения числятся Роберт Родригес и Пейтон Рид. В основном актёрском составе — Педро Паскаль, Джина Карано, Карл Уэзерс и Джанкарло Эспозито.

И свежий постер: