 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Суд запретил Apple блокировать Unreal Engine на iOS, а вот Fortnite туда пока не вернут Оливия Уайлд срежиссирует фильм про Женщину-паука от Marvel и Sony Замена Руби Роуз: главную героиню во втором сезоне «Бэтвумен» сыграет Джависия Лесли Лучшее аниме осени 2019 года Неделя игр на «КГ» — главные новости 29 июня — 5 июля
13
СЕРИАЛЫ
1 595
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Штурмовики, джедаи, Новая Республика — таков путь Дина Джарина и Малыша Йоды в трейлере второго сезона «Мандалорца»

Потоковый сервис Disney+ опубликовал трейлер второго сезона «Мандалорца», и оный сулит одинокому стрелку и таинственному приёмышу неожиданную миссию, связанную с джедаями. А ещё в ролике полным-полно интригующих кадров. В общем, фанаты не будут разочарованы.

Второй сезон космического вестерна Джона Фавро и Дэйва Филони о скитальцах по дальним рубежам далёкой-далёкой галактики стартует 30 октября. Помимо Фавро и Филони в режиссёрах продолжения числятся Роберт Родригес и Пейтон Рид. В основном актёрском составе — Педро Паскаль, Джина Карано, Карл Уэзерс и Джанкарло Эспозито.

И свежий постер:

Постеры сериала «Мандалорец»
13 Обсудить
Темы
 
Видео Мандалорец
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кэтлин Кеннеди: поиск женщин-режиссёров для «Звёздных войн» — наш главный приоритет
 
Кино Рэпер Трэвис Скотт записал саундтрек для «Довода» и говорит, что фильм — «огонь»
 
Второй сезон «Мандалорца» получил дату выхода

Тоже интересно

 
Кино «Люди Икс: Тёмный феникс» — новый трейлер, напоминающий о старых фильмах
 
Кино В «Мстителях: Финале» намного больше спойлеров, чем в «Войне бесконечности»
 
Кино «Хищные птицы» — тизер экранизации комикса про дисишных девушек
 
Кино «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» — новый шокирующий тизер с D23 Expo
 
Кино «Первому игроку приготовиться» — второй трейлер
 
Кино Даже для Кристофера Нолана было странно взрывать настоящий Boeing 747
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00ЕВА (трансляция)

Выйдут в сентябре

 
17 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
20 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
21 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
22 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
18Телеовощи – 357: Быстро и безболезненно
 
16Лазер-шоу «Три дебила» – 426: «Мулан» и «Поезд в Пусан 2»
 
8Ноль кадров в секунду – 333: ...and Party on, Dudes!
 
13ЕВА – 389: Конец бесконечного ужаса
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru