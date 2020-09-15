В новых сериях «Ну, погоди!» Волка озвучит Гарик Харламов

Киностудия «Союзмультфильм» обнародовала свежую информацию по ребуту культового советского мультсериала «Ну, погоди!». Во-первых, выяснилось, что хулиган Волк заговорит голосом Гарика Харламова.

Во-вторых, творческая команда, ответственная за дизайн героев, представила окончательный образ персонажа — вот так будет выглядеть Волк на экране:

Генеральный продюсер студии Юлия Осетинская напомнила о том, что невзирая на общую узнаваемость образа, отдельные свои привычки Волк, конечно, поменяет.

При создании нового визуального образа нам удалось сохранить узнаваемость и хулиганское обаяние классического персонажа. При этом с поправкой на современные реалии — Волк поменял гардероб и частично привычки: так, с сигаретой на экране мы его не увидим.

И прокомментировала выбор актёра озвучивания:

Нам стало очевидно, что Волку в перезапуске «Ну, погоди!» необходим яркий, харизматичный тембр, кроме того, актёр должен обладать стопроцентной узнаваемостью как у детской, так и у взрослой аудитории, а также исключительным комедийным даром

Мультфильм, где появятся новые персонажи, включая уже анонсированных Барсука Тима, Ёжика Шу и Косулю Улю, не будет прямым продолжением неповторимого оригинала, а станет его современным переосмыслением с сохранением основных характерных черт. Что выйдет из эдакой затеи, зрители увидят уже в декабре.