Съёмки второго сезона «Видеть» с Джейсоном Момоа возобновятся в октябре

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Портал Deadline сообщает, что постапокалиптическая драма «Видеть» с Джейсоном Момоа готовится возобновить съёмки второго сезона. Предполагается, что камеры вновь заработают 14 октября в Торонто. Завершить съёмочный процесс надеются в марте. О премьерной дате продолжения Apple TV+ пока ничего не сообщает.

Фантастический эпик рассказывает о мире, населённом ослепшим человечеством. Выжившие после кошмарной эпидемии живут в новой реальности, к которой сумели приспособиться за годы слепоты, но спустя несколько веков на свет появляются зрячие близнецы, чьё призвание — изменить мир.

Вместе с Момоа во втором сезоне снимаются Элфри Вудард, Гера Хилмар, Сильвия Хукс, Арчи Мадекве, Неста Купер, Дэйв Батиста и Эдриан Пол. Шоураннером продолжения выступает Джонатан Троппер («Банши», «Воин»). Создателем и главным сценаристом числится Стивен Найт («Острые козырьки», «Табу»), а режиссёром отдельных эпизодов — Фрэнсис Лоуренс («Я — легенда»). За производство отвечают Chernin Entertainment и Endeavor Content.