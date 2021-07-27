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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Джай Кортни сыграет врага Криса Пратта в экшен-триллере «Список смертников» Антуана Фукуа

Источник: Matthew Brookes / GQ Australia

Знаток бумерангов Джай Кортни («Отряд самоубийц: Миссия навылет») присоединился к актёрскому составу многосерийного экшен-триллера «Список смертников» от Amazon Studios. Роль ему досталась небольшая, но яркая. В сериале под режиссурой Антуана Фукуа Кортни сыграет миллиардера Стива Хорна, главу Capstone Industries. Особое внимание его корпорация уделяет инновациям в области военных технологий. Высокомерие и влиятельность Хорна привлекут к нему внимание главного героя в исполнении Криса Пратта.

В экранизации одноимённого романа Джека Карра Пратт играет морпеха Джеймса Риса, чей взвод попал в засаду, выполняя исключительно важную тайную операцию. Рис возвращается домой с противоречивыми воспоминаниями о случившемся и подозрениями в собственной ответственности за произошедшее. В скором времени всплывают новые улики, намекающие, что против Риса ведут игру некие тёмные силы.

В актёрский состав также входят Тейлор Китч, Констанс Ву, Райли Кио, Джинн Трипплхорн и Патрик Шварценеггер. Фукуа и Пратт выступают исполнительными продюсерами. За сценарий отвечает шоураннер Дэвид Диджилио («Странный ангел»). Производством занимаются MRC Television, Civic Center Media и Amazon Studios.

Теги
Список смертниковAmazon
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