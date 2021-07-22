Нил Гейман и Amazon экранизируют роман писателя «Сыновья Ананси» по миру «Американских богов»

После долгого, сложного и нервного производства трёхсезонной адаптации «Американский богов» на Starz автор романа-первоисточника Нил Гейман настроился на более продуктивное сотрудничество с Amazon, одобрившим не только второй сезон «Благих знамений», но и экранизацию другого романа писателя по миру «Богов». В работу ушёл проект «Сыновья Ананси».

Уже и концепт-арт подготовили:

Главный герой тёмного фэнтези — Чарльз Нанси, так и не успевший наладить отношения с отцом, которого всегда стыдился. И только после смерти родителя молодой человек узнаёт, что его отец был богом-хитрецом Ананси и что у главного героя есть брат по имени Паук. И когда этот брат объявляется на пороге, жизнь Чарльза навсегда меняется.

Гейман возьмётся за шестисерийную сценарную адаптацию своей книги совместно с Ленни Генри, Арвиндом Этаном Дэвидом, Карой Смит и Рэйчил Офори, а также выступит шоураннером проекта наравне с Дугласом Макиннноном. К съёмкам приступят уже в этом году, и проходить они будут в Шотландии.