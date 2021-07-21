Трейлер «Чипа и Дейла» обещает приключения писклявых истеричек в мультсериале Disney+

Чип и Дейл не спешат на помощь, а живут в своё удовольствие в парке современного мегаполиса. Стриминговый сервис Disney+ опубликовал трейлер комедийного мультсериала «Чип и Дейл» — ребута серии классических короткометражных мультфильмов. Действительно, кому нужны приключения каких-то там спасателей! Все только и ждут возрождения тех самых короткометражек.

Взамен с 28 июля подписчики цифровой платформы смогут насладиться новыми эпизодами сумасшедших приключений полуразумных бурундуков-истеричек из городского парка. Говорить они не умеют, зато верещат без умолку.