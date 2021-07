Шестой эпизод «Локи» установил рекорд на Disney+

Аналитическая фирма Samba TV продолжает публиковать результаты своих исследований в области просмотров на стриминговых сервисах. Согласно свежим данным этой конторы, сериал «Локи» завершил свой показ рекордным количеством просмотров для сериалов Marvel Studios на стриминговой платформе Disney+.

Шестую серию For All Times, Always за первые пять дней после выхода посмотрело 2,5 млн домохозяйств, из которых 1,9 млн приходятся на аудиторию США. Финал первого сезона приключений знаменитого бога-трикстера обогнал своих соседей по MCU. К примеру, финал «ВандаВижн» за пять дней собрал 1,4 млн просмотров в США, а заключительная серия «Сокола и Зимнего солдата» — 1,7 млн просмотров.

Второй сезон приключенческой фантастики в теперь уже мультивселенной Marvel официально анонсирован. Когда зрители его увидят, пока не сообщается. Всё будет зависеть от событий официальной хронологии MCU.