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Диво дивное да чудо чудное в первом тизере сериала «Последний богатырь. Наследие»

Источник: START

В этом году на малых экранах выходит сериал «Последний богатырь. Наследие» — продолжение весьма популярной сказочной трилогии, основанной на отечественном фольклоре. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре START уже осенью, а пока что создатели представили зрителям первый тизер-трейлер.

«Последний богатырь. Наследие» расскажет о дочерях Ивана (Виктор Хориняк) — богатырше Марье (Арина Рожкова) и выбравшей стезю ворожеи Софье (Эвелина Мазурина). Девушкам предстоит спасти сказочное Белогорье от новой напасти — колдуну Северину было видение страшного бедствия. Для этого Софья вынуждена отправиться в прошлое, в обычную Москву, где она встретит молодого отца, ещё не подозревающего о своей сказочной сущности, в то время как её сестра Марья противостоит злу на родной земле.

К своим ролям вернутся помимо вышеупомянутого Хориняка Елена Яковлева (Баба Яга), Владислав Ветров (Белогор), Кирилл Зайцев (Финист Ясный Сокол), Сергей Бурунов (Водяной) и Гарик Харламов (Колобок). Компанию им составят новички франчайза — Рожкова и Мазурина, а также Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков, Александр Устюгов, Олег Чугунков, Никита Кологривый, Татьяна Догилева и Александр Лыков. Режиссёром восьмисерийного проекта выступил Антон Маслов («Вампиры средней полосы»).

Теги
Последний богатырь. НаследиеВампиры средней полосыТрейлер
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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