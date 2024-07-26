Четвёртый сезон супергеройского сериала «Супермен и Лоис» получил трейлер

В прошлом году третий сезон сериала «Супермен и Лоис» закончился на битве Человека из стали и Думсдэя. Чем закончится их сражение, покажут в выходящем этой осенью четвёртом сезоне, который станет для сериала последним. Финал, скорее всего, будет основан на сюжете из комиксов «Смерть Супермена», в котором Человек из стали погиб в битве с Думсдэем. Отчасти это подтверждает вышедший трейлер.

Последний сезон будет самым коротким. В нём ожидается 10 серий, тогда как в первых двух было по 15 эпизодов, а в третьем — 13. Двухчасовая премьера финала сериала с Taйлepом Xэклином и Битcи Taллoк в главных ролях намечена на 17 октября.

В июле 2025 года в прокат выйдет новый фильм «Супермен», который снимает Джеймс Ганн. Ранее мультсериал «Мои приключения с Суперменом» получил продление на третий сезон. Но когда выйдет его продолжение, пока не объявлено.