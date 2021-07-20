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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Одной «Зачарованной» меньше: Мэделин Манток покинула сериал без объяснения причин

Хоть новые «Зачарованные» и получили продление, страшно представить, уже на четвёртый сезон, вернуться в полном составе им не удастся. Мэделин Манток, исполнительница роли старшей сестрички Мейси Вон, больше не смогла этого терпеть по собственному желанию покинула сериал.

Расставание было полюбовным (разумеется), и актриса не может выразить словами, как благодарна создателям за всё хорошее:

Играть Мейси в «Зачарованных» на протяжении последних трёх сезонов было огромной привилегией, и я наслаждалась работой с нашими прекрасными продюсерами, креативщиками, актёрским составом и съёмочной группой. Я благодарна The CW и CBS Studios за время, проведённое в сериале и за поддержку моего сложного решения уйти. Огромное спасибо фанатам, которые с нетерпением ждут четвёртый сезон — насколько я знаю, он будет великолепен.

Продюсеры всей этой вакханалии Крэйг Шапиро и Лиз Крюгер в долгу не остались и в свою очередь вылили на Манток порцию любезностей:

Невозможно выразить словами, насколько мы благодарны Мэделин за её вдохновляющую работу в «Зачарованных». Мы будем скучать по ней, как и фанаты, но мы уважаем её решение двигаться дальше. Сейчас сложное время во всём мире, и каждый должен слушать своё сердце. Мы желаем ей всего хорошего, наши двери всегда будут открыты для возвращения Мейси… тем или иным образом.

Оставшиеся ведьмы, Мелони Диас и Сара Джеффри, вернутся к своим ролям.

С нетерпением ждём новостей о рекасте (нет).

Теги
Зачарованные
Комментарии (10)

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