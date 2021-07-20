Тот, кто остаётся на последнем персональном постере первого сезона «Локи»

Первый сезон завершился, а постеры — нет. Marvel Studios опубликовала официальный промо-арт, на котором красуется Тот, кто остаётся — тот, кто появился в шестом эпизоде сериала «Локи». За впечатляющий дебют местный Канг в исполнении Джонатана Мейджерса удостоен места на финальном персонажном плакате.

Фантастические приключения Локи всех мастей продолжатся когда-нибудь в будущем, о чём сообщил финал первого сезона. София Ди Мартино, Оуэн Уилсон и, возможно, даже Том Хиддлстон вернутся к своим ролям в продолжении, которому ещё предстоит набрать творческую команду — режиссёр Кейт Херрон сбежала, сценарист Майкл Уолдрон, предполагают, тоже откланялся.