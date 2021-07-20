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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

«Интервью с вампиром» доверили снимать режиссёру «Игры престолов» и второго «Тора»

В конце июня восстал из мёртвых проект многосерийной экранизации «Вампирских хроник» Энн Райс. Кабельный канал AMC заказал съёмки первого сезона «Интервью с вампиром», а вчера Variety объявил имя его первого режиссёра. Первый и второй эпизоды, которые зададут тон остальным шести сериям, снимет постановщик с именем — Алан Тейлор («Клан Сопрано», «Игра престолов», «Тор: Царство тьмы»).

Мистический триллер поведает о похождениях вампиров-аристократов Лестата и Луи из Нового Орлеана. Как это будет выглядеть в многосерийном формате, узнаем в следующем году.

Тейлор также присоединится к команде исполнительных продюсеров проекта, куда входят автор литературного первоисточника и её сын Кристофер Райс. Сценарной адаптацией занимается шоураннер сериала Ролин Джонс («Перри Мейсон»).

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Интервью с вампиром
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