«Интервью с вампиром» доверили снимать режиссёру «Игры престолов» и второго «Тора»

В конце июня восстал из мёртвых проект многосерийной экранизации «Вампирских хроник» Энн Райс. Кабельный канал AMC заказал съёмки первого сезона «Интервью с вампиром», а вчера Variety объявил имя его первого режиссёра. Первый и второй эпизоды, которые зададут тон остальным шести сериям, снимет постановщик с именем — Алан Тейлор («Клан Сопрано», «Игра престолов», «Тор: Царство тьмы»).

Мистический триллер поведает о похождениях вампиров-аристократов Лестата и Луи из Нового Орлеана. Как это будет выглядеть в многосерийном формате, узнаем в следующем году.

Тейлор также присоединится к команде исполнительных продюсеров проекта, куда входят автор литературного первоисточника и её сын Кристофер Райс. Сценарной адаптацией занимается шоураннер сериала Ролин Джонс («Перри Мейсон»).