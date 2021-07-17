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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Рик Граймс напоминает о главном в трейлере 11 сезона «Ходчих мертвецов»

Официальные соцсети зомби-ветерана «Ходячие мертвецы» опубликовали новые промо-материалы 11 сезона. В сети появились свежий баннер и трейлер так называемой финальной трилогии постапокалиптической драмы, напоминающие о скором начале конца.

В преимущественно ретроспективном видеоролике отыскалось место для всех основных персонажей долгой истории, включая её некогда главного героя Рика Граймса (Эндрю Линкольн).

Первый восьмисерийный блок 24-серийного финала стартует на кабельном канале AMC 22 августа. К слову, на цифровой платформе AMC+ премьера последнего сезона состоится на неделю раньше — 15 августа. Вторая и третья части выйдут в следующем году.

Баннер с актуальными главными героями зомби-саги:

Постеры сериала «Ходячие мертвецы»
Теги
ВидеоХодячие мертвецы
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