Рик Граймс напоминает о главном в трейлере 11 сезона «Ходчих мертвецов»

Официальные соцсети зомби-ветерана «Ходячие мертвецы» опубликовали новые промо-материалы 11 сезона. В сети появились свежий баннер и трейлер так называемой финальной трилогии постапокалиптической драмы, напоминающие о скором начале конца.
В преимущественно ретроспективном видеоролике отыскалось место для всех основных персонажей долгой истории, включая её некогда главного героя Рика Граймса (Эндрю Линкольн).
Первый восьмисерийный блок 24-серийного финала стартует на кабельном канале AMC 22 августа. К слову, на цифровой платформе AMC+ премьера последнего сезона состоится на неделю раньше — 15 августа. Вторая и третья части выйдут в следующем году.
Баннер с актуальными главными героями зомби-саги:
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