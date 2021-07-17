Павел Прилучный и Ирина Розанова снимаются в «райском» комедийном фэнтези от продюсера Сарика Андреасяна

Знаток экранных шкур Сарик Андреасян продюсирует многосерийную фэнтези-комедию «Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой в главных ролях. На днях стартовали съёмки сериала, который будет выходить на онлайн-платформе Okko. Активное производство продлится до конца лета, снимать будут в Москве и Подмосковье.

У Максима (Прилучный) и Валентины (Розанова) разные цели в жизни, зато один работодатель — Управление по распределению душ (УПРД). Главные герои работают в отделе разбора пограничных случаев и за сутки до смерти человека должны определить, отправлять его в ад или рай. Работникам УПРД рай гарантирован по трудовому договору, и Максим планирует заработать, продавая место в раю богачам, а Валентина пытается вытащить из ада своего покойного супруга.

В проекте также снимаются Дарья Мельникова, Фёдор Добронравов, Николай Фоменко, Василий Кортуков, Иван Добронравов, Евгений Романцов, Яна Кошкина и другие. За режиссуру отвечает Ольга Акатьева, а сценарий написал Иван Новиков.