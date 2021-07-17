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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Режиссёром сериала «Отель „Континенталь“» по вселенной Джона Уика стал постановщик «Книги Илая»

Весной Deadline доложил, что застрявший с производственном лимбе сериал «Отель „Континенталь“» по вселенной знаменитого экшен-франчайза «Джон Уик» пережил важную трансформацию. Спин-офф канала Starz сменил творческую команду и переродился в приквел.

Нынче же The Hollywood Reporter сообщает, что сериалу подыскали режиссёра — первый и третий эпизоды снимет Альберт Хьюз («Из ада», «Книга Илая»), который также числится исполнительным продюсером проекта. Мини-сериал из трёх 90-минутных эпизодов покажут за три дня. Источники сообщают, что на производство каждой серии потратят более $ 20 млн.

В основу сюжета легла идея авторов сериала «Уэйн», предложивших перенести события в Нью-Йорк 70-х и рассказать о юности Уинстона — владельца знаменитого отеля. Сериал расскажет, как главный герой и его сообщники проложили себе путь в «Континенталь». В киносерии персонажа играет Иэн Макшейн, но для приквела, конечно, подберут кого-нибудь лет на 40 моложе.

Вместе с Хьюзом в исполнительных продюсерах числятся режиссёр киносерии Чад Стахелски, сценарист фильмов Дерек Колстад, а также Дэвид Литч и Киану Ривз. Производством руководит Lionsgate Television.

Теги
Отель „Континенталь“
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