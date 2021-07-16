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Вампиры осваивают VR в тизере третьего сезона «Реальных упырей»

Любители человеческой кровушки стараются не отставать от трендов. Кабельный канал FX опубликовал тизер третьего сезона комедии «Реальные упыри», где Нандор знакомится с прелестями VR (Vampire Reality, если вы не в курсе). Первая серия продолжения мокьюментари выходит 2 сентября.

В третьем сезоне Нандору, Ласло и Наде предстоит решить, что им делать с новоиспечённым охотником на вампиров Гильермо. Но и помимо этого у проживающих под одной крышей кровососов будет полным-полно забот от экзистенциального кризиса до разборок с бывшими.

В сериале снимаются Мэтт Берри, Кайван Новак, Натасия Деметриу, Даг Джонс, Харви Гильен, Бини Фелдштейн, Джейк Макдорман и другие. Тайка Вайтити и Джемейн Клемент — создатели полнометражного оригинала, по которому снимают сериал, — выступают исполнительными продюсерами.

Теги
ВидеоРеальные упыри
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