Тизер «Игрека: Последнего мужчины» демонстрирует масштабы катастрофы

Кабельный канал FX опубликовал познавательный тизер сериала «Игрека: Последнего мужчины». Видеоролик сообщает вводные данные о мире многосерийной экранизации одноимённого комикса. Проект доберётся до малых экранов этой осенью — первую серию покажут 13 сентября.

Постапокалиптическая драма рассказывает о Йорике Брауне (Бен Шнетцер) и его обезьянке-капуцине Амперсанде, последних представителях мужского пола на планете. Остальных носителей игрек-хромосомы уничтожил вирус, и отныне Земля живёт в суровых условиях нового матриархата.

В актёрский состав первого сезона входят Бен Шнетцер, Дайан Лэйн, Имоджен Путс, Лашана Линч, Джулиана Кэнфилд, Марин Айрлэнд, Эмбер Тэмблин и Эллиот Флетчер. Шоураннер Элиза Кларк («Убийство») отвечает за сценарий и числится исполнительным продюсером наравне с Мелиной Матсукас (режиссёр пилота), Ниной Джейкобсон и Брэдом Симпсоном.