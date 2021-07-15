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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Тизер «Игрека: Последнего мужчины» демонстрирует масштабы катастрофы

Кабельный канал FX опубликовал познавательный тизер сериала «Игрека: Последнего мужчины». Видеоролик сообщает вводные данные о мире многосерийной экранизации одноимённого комикса. Проект доберётся до малых экранов этой осенью — первую серию покажут 13 сентября.

Постапокалиптическая драма рассказывает о Йорике Брауне (Бен Шнетцер) и его обезьянке-капуцине Амперсанде, последних представителях мужского пола на планете. Остальных носителей игрек-хромосомы уничтожил вирус, и отныне Земля живёт в суровых условиях нового матриархата.

В актёрский состав первого сезона входят Бен Шнетцер, Дайан Лэйн, Имоджен Путс, Лашана Линч, Джулиана Кэнфилд, Марин Айрлэнд, Эмбер Тэмблин и Эллиот Флетчер. Шоураннер Элиза Кларк («Убийство») отвечает за сценарий и числится исполнительным продюсером наравне с Мелиной Матсукас (режиссёр пилота), Ниной Джейкобсон и Брэдом Симпсоном.

Теги
ВидеоИгрек: Последний мужчина
Комментарии (1)

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