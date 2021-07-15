Путешествие по Орегонской тропе началось на кадрах третьего сезона комедии «Чудотворцы»

Отечественный онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» представил внушительную подборку свежих официальных кадров из третьего сезона «Чудотворцев» с Дэниэлом Рэдклиффом и Стивом Бушеми. Премьера новой главы комедийной антологии у нас состоялась в один день с релизом первой серии на кабельном канале TBS.

События третьего сезона разворачиваются на Диком Западе. Идеалист-проповедник (Рэдклифф) из крохотного городка вместе с разыскиваемым преступником (Бушеми), состоятельной леди (Джеральдин Висванатхан), её супругом (Джон Басс), а также кровожадным охотником за головами (Каран Сони) отправляются в одном обозе по Орегонской тропе навстречу удивительным приключениям.