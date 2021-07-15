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Путешествие по Орегонской тропе началось на кадрах третьего сезона комедии «Чудотворцы»

Отечественный онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» представил внушительную подборку свежих официальных кадров из третьего сезона «Чудотворцев» с Дэниэлом Рэдклиффом и Стивом Бушеми. Премьера новой главы комедийной антологии у нас состоялась в один день с релизом первой серии на кабельном канале TBS.

Кадры из сериала «Чудотворцы» Кадры из сериала «Чудотворцы» Кадры из сериала «Чудотворцы» Кадры из сериала «Чудотворцы» Кадры из сериала «Чудотворцы» Кадры из сериала «Чудотворцы»

События третьего сезона разворачиваются на Диком Западе. Идеалист-проповедник (Рэдклифф) из крохотного городка вместе с разыскиваемым преступником (Бушеми), состоятельной леди (Джеральдин Висванатхан), её супругом (Джон Басс), а также кровожадным охотником за головами (Каран Сони) отправляются в одном обозе по Орегонской тропе навстречу удивительным приключениям.

Кадры из сериала «Чудотворцы» Кадры из сериала «Чудотворцы» Кадры из сериала «Чудотворцы» Кадры из сериала «Чудотворцы» Кадры из сериала «Чудотворцы» Кадры из сериала «Чудотворцы»
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