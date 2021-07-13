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Сексуальный «Терминатор» возвращается в трейлере второго сезона комедии «Проект „Анна Николаевна“»

Видеосервис «КиноПоиск HD» презентовал тизерный трейлер второго сезона фантастической комедии «Проект „Анна Николаевна“» с Зоей Бербер в главной роли. Точной даты возвращения у сериала ещё нет, но уже известно, что стартует второй сезон этой осенью.

Начальника Виктора Сергеевича Галузо (Сергей Гармаш) и сотрудников его отдела переводят на службу в столицу. И пока оперативники Слава Ляпин (Федор Лавров) и Серёжа Мокрый (Кузьма Сапрыкин) осваиваются в Москве, к ним в отдел является Анна Николаевна Королькевич (Бербер) — не андроид, а настоящая, живая женщина.

Теги
ВидеоПроект „Анна Николаевна“Трейлер
Комментарии (2)

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