Сексуальный «Терминатор» возвращается в трейлере второго сезона комедии «Проект „Анна Николаевна“»

Видеосервис «КиноПоиск HD» презентовал тизерный трейлер второго сезона фантастической комедии «Проект „Анна Николаевна“» с Зоей Бербер в главной роли. Точной даты возвращения у сериала ещё нет, но уже известно, что стартует второй сезон этой осенью.

Начальника Виктора Сергеевича Галузо (Сергей Гармаш) и сотрудников его отдела переводят на службу в столицу. И пока оперативники Слава Ляпин (Федор Лавров) и Серёжа Мокрый (Кузьма Сапрыкин) осваиваются в Москве, к ним в отдел является Анна Николаевна Королькевич (Бербер) — не андроид, а настоящая, живая женщина.