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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Пацаны» и «Бриджертоны» поборются за звание лучшей драмы, а «ВандаВижн» получила 23 номинации на «Эмми 2021»

Недавно завершилась объявление номинантов на 73-ю ежегодную телевизионную премию «Эмми», и выбор жюри, пожалуй, не раз заставит вас удивиться.

В этом году кабельный канал HBO вернул себе статус лидера по общему количеству номинаций — 130, но видеосервис Netflix буквально дышит ему в затылок со своими 129 номинациями. Что до отдельных проектов, то список самых перспективных возглавляют «Корона» и «Мандалорец» (по 24 номинации), за ними держится «ВандаВижн» (23 номинации), 21 номинацию отхватил «Рассказ служанки», а замыкает пятёрку «Тед Лассо» (20 номинаций).

Торжественная церемония вручения статуэток состоится 19 сентября.

Лучший драматический сериал

Лучший комедийный сериал

Лучший мини-сериал

Лучший актёр в драматическом сериале

Лучшая актриса в драматическом сериале

Лучший актёр в комедийном сериале

Лучшая актриса в комедийном сериале

Лучший актёр в мини-сериале или телефильме

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме

Лучший актёр второго плана в драматическом сериале

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

Лучший актёр второго плана в комедийном сериале или шоу

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале или шоу

Лучший актёр второго плана в мини-сериале или телефильме

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме

Полный список номинантов можно посмотреть здесь.

Теги
MarvelDisney+HBONetflix
Комментарии (1)

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