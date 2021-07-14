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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Дженнифер Карпентер вернётся к роли Дебры Морган в девятом сезоне «Декстера»

Помимо покойного маньяка Артура Митчелла в 10-серйиной альтернативной концовке «Декстера» появится ещё один почивший и куда более важный для главного героя персонаж — Дебра Морган в исполнении Дженнифер Карпентер. Об этом сообщил снова играющий Митчелла Джон Литгоу. Обоим почти наверняка отводится место во флэшбеках и воспоминаниях Декстера.

Впрочем, для подписчиков инстаграма актрисы эта информация вряд ли станет новостью — Карпентер публиковала закадровое фото с намёком в конце марта.

Девятый сезон расскажет, как живётся главному герою в исполнении Майкла С. Холла на новом месте под новым именем. Очередные неприятности настигнуть титульного персонажа в заснеженном городке Айрон Лэйк.

Продолжением занимается шоураннер первых сезонов Клайд Филлипс. В остальных ролях задействованы Клэнси Браун, Джейми Чанг и Джулия Джонс. Премьера состоится этой осенью на кабельном канале Showtime.

Теги
КастингДекстер
Комментарии (3)

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