Дженнифер Карпентер вернётся к роли Дебры Морган в девятом сезоне «Декстера»

Помимо покойного маньяка Артура Митчелла в 10-серйиной альтернативной концовке «Декстера» появится ещё один почивший и куда более важный для главного героя персонаж — Дебра Морган в исполнении Дженнифер Карпентер. Об этом сообщил снова играющий Митчелла Джон Литгоу. Обоим почти наверняка отводится место во флэшбеках и воспоминаниях Декстера.

Впрочем, для подписчиков инстаграма актрисы эта информация вряд ли станет новостью — Карпентер публиковала закадровое фото с намёком в конце марта.

Девятый сезон расскажет, как живётся главному герою в исполнении Майкла С. Холла на новом месте под новым именем. Очередные неприятности настигнуть титульного персонажа в заснеженном городке Айрон Лэйк.

Продолжением занимается шоураннер первых сезонов Клайд Филлипс. В остальных ролях задействованы Клэнси Браун, Джейми Чанг и Джулия Джонс. Премьера состоится этой осенью на кабельном канале Showtime.